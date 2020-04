Snacks e bebidas são o novo papel higiénico: vendas disparam em Espanha

A Associação Espanhola de Supermercados, que reúne 19.100 estabelecimentos, promoveu (com a empresa Gelt) um estudo sobre as alterações de consumo desde que foi decretado o estado de emergência e as conclusões são claras. Enquanto a procura por papel higiénico, que foi a grande loucura de meados de março, estabilizou, disparou na última semana a venda de snacks e bebidas alcoólicas: as cervejas registaram um aumento de 77,65%, seguidas de vinhos, que subiram 62,7%, e outras bebidas (dos vermutes e forticados aos destilados com whisky e vodca), com mais 36,5% – os valores equiparam-se aos da época natalícia, tradicionalmente a mais forte no comércio destes produtos. As guloseimas acompanham: também cresceu a venda de azeitonas, chocolate, batatas fritas e outros snacks de pacote.