Startup portuguesa DocDigitizer ajuda bancos a decidir

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia são visíveis e há várias famílias a recorrer às instituições bancárias para pedir moratórias no crédito à habitação. Ciente de que por vezes o processo é demorado, a DocDigitizer desenvolveu uma tecnologia para ajudar os bancos a decidir com mais celeridade. No fundo, a startup portuguesa – baseada em inteligência artificial –, analisa os pedidos dos clientes reduzindo o tempo de resposta em menos de 60 minutos, o que naturalmente ajuda as famílias e as empresas a usufruírem dos apoios disponibilizados.





A tecnologia está a ser utilizada atualmente por seis bancos em Portugal – mas igualmente por outras entidades estrangeiras – e a DocDigitizer já analisou alguns milhares de casos durante este período em que as pessoas estão a pedir a suspensão dos créditos. Naturalmente, a última palavra é das instituições que concederam o financiamento.A startup portuguesa, criada em 2016 por João Fernandes, tem escritório não só em Portugal como em Boston (nos Estados Unidos da América) e encontra-se em expansão para outros mercados. A área de atuação da DocDigitizer estende-se ainda às seguradoras, numa vertente algo distinta.