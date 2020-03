Trump quer laboratório alemão que trabalha numa vacina mas governo de Angela Merkel opõe-se

A imprensa alemã noticia que os governos da Alemanha e dos Estados Unidos estão em luta acesa por causa da 'CureVac', um laboratório sediado na Alemanha que está a trabalhar numa vacina para o novo coronavírus.





Ao que parece, Donald Trump terá oferecido largas quantias de dinheiro aos cientistas alemães que estão a trabalhar neste projeto, de modo a garantir os direitos exclusivos do produto final.O presidente norte-americano estará disposto a fazer de tudo para garantir a vacina para os Estados Unidos "e apenas para os Estados Unidos", segundo confessou um responsável do governo alemão, sob anonimato.O governo Angela Merkel terá oferecido incentivos financeiros para o laboratório se manter no país. "O governo alemão está muito interessado em que o desenvolvimento de vacinas e tratamentos contra o novo coronavírus aconteça na Alemanha e na Europa."