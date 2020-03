UFC: Polícia interrompe treino de Jared Gordon

Jared Gordon, lutador do UFC e integrante da ‘Hard Knocks 365’, foi impedido de treinar nas instalações da equipa, que tem sede em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), devido à pandemia que afeta todo o planeta.

Vários elementos policiais deslocaram-se ao recinto e pediram, de forma cordial, que os lutadores que ali se exercitavam seguissem para casa, de modo a respeitar a medida preventiva que visa combater a propagação do coronavírus.

O grupo que tentava treinar na Hard Knocks 365, que ao todo contava com cerca de dez pessoas, tinha a presença de Henry Hooft, treinador da formação, Michael Johnson, veterano do UFC, assim como Aung La N Sang e Martin Nguyen, campeões do ONE Championship.

"Apareci lá essa manhã para treinar um pouco e policiais entraram. Estavam em motos e disseram para irmos embora. ‘Isso é uma emergência nacional, vocês estão absolutamente sob risco de prisão', foi o que nos disseram. Mas eles foram tranquilos quanto a isso, revelou Gordon.