Covid em Portugal: especialista admite que casos diários podem chegar aos 130 mil

Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, abordou, durante a reunião do Infarmed, os impactos causados pela variante Ómicron, que aumentou a incidência em todos os países.Com base nas simulações espera-se um aumento dos casos para as próximas semanas, com "máximos históricos", podendo observar-se um novo máximo entre "42 mil a 130 mil novos casos em janeiro", admitiu o especialista.Caso este caso se verifique, o número de pessoas em isolamento pode variar entre os 4 e 12% da população.O número de camas e hospitalizações pode variar entre as 1.300 e 3.700 nas próximas semanas. Os internamentos em UCI pode vir a situar-se entre os 180 e 450.Apesar disto, espera-se um impacto muito reduzido na mortalidade