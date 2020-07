Feto de oito meses morre com Covid-19 no Hospital Amadora-Sintra

Um feto de oito meses morreu em junho com Covid-19 no Hospital Amadora-Sintra, avança o 'Expresso'.





Uma biópsia pulmonar revelou que o bebé estava infetado com o novo coronavírus, embora a colheita ao sangue tivesse dado resultado negativo.A mãe estava infetada, mas assintomática, e só o descobriu após ser testada no hospital."Sendo o feto positivo para SARS-CoV-2 e tendo sido uma gravidez vigiada, pode presumir-se que a infeção esteve na origem da morte", disse ao Expresso Antónia Nazaré, diretora do Departamento da Mulher do HFF, que abrange as áreas de Obstetrícia, Ginecologia e o Bloco de Partos."A gravidez não teve complicações. A mãe chegou ao hospital com uma ecografia externa em que eram visíveis problemas resultantes de uma infeção viral. O feto estava em agonia e morreu durante a realização de uma segunda ecografia", referiu ao semanário.