Eventos desportivos com público, fim das limitações horárias e reforço do certificado: conheça as novas medidas

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que "os eventos desportivos passam a ter público de acordo com a regra definida pela DGS" já a partir deste domingo, dia 1 de agosto. No caso do futebol, nomeadamente competições profissionais, com 33 por cento da lotação dos estádios, como de resto já estava previsto pela norma definida a 9 de junho entre Direção-Geral da Saúde e Liga. De referir que a Supertaça, no sábado, já contará com espectadores no Municipal de Aveiro - um terço da lotação.





Três novas medidas gerais:

As novas fases:

Previsão de andamento da vacinação completa:

Ainda no que toca ao desporto, António Costa anunciou que será necessária a apresentação de certificado digital ou teste negativo em eventos com mais de 1000 pessoas, em recinto aberto, ou 500 pessoas, em recinto fechado.A terceira fase de 'libertação', em outubro, prevê ainda o fim dos limites de lotação no geral, embora aqui não tenha sido especificado se tal inclui o número de espectadores nos estádios de futebol, por exemplo.- "Deixaremos de aplicar. Isto porque a taxa de vacinação é homogénea em todo o território, porque a variante delta é predominante em todo o território e porque vamos entrar num período de grande mobilidade inter-regional, por isso faria pouco sentido diferenciar"- "Eliminaremos as limitações horárias das atividades. Quer comércio, quer espectáculos ficam apenas com a- ". Essas ferramentas serão condição para se poder realizar viagens aéreas ou marítimas, alojamento local, restaurantes no interior ao fim de semana ou feriados, na frequência de ginásios para aulas em grupo, termas, casinos e bingo, eventos culturais ou desportivos com mais de 1000 pessoas, em recinto aberto, ou 500 pessoas em recinto fechado."- Fim da limitação horária de circulação na via pública- Eventos desportivos com público (regras a definir pela DGS)- Espetáculos culturais com 66% lotação- Casamentos e batizados com lotação de 50%- Teletrabalho passa de obrigatório para recomendado, quando as atividades o permitam- Máscara deixa de ser obrigatória na rua, exceto em aglomerações- Casamentos, batizados e espetáculos culturais com lotação de 75%.- Transportes públicos sem limitação de lotação- Serviços públicos sem marcação prévia.- Bares e discotecas podem reabrir, com acesso por certificado digital ou teste negativo- Restaurantes sem limite máximo de pessoas por grupo- Fim dos limites de lotação no geral- 57% da população a 1 de agosto- 70% no início de setembro- 85% em outubro