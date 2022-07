Morreu José Eduardo dos Santos, ex-presidente de Angola

O antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos morreu esta sexta-feira em Barcelona, avança a presidência de Angola.Na página de Facebook, a Presidência de Angola publicou um comunicado onde confirma o falecimento do antigo Chefe de Estado:"O Executivo da República de Angola leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o falecimento de Sua Excelência o ex-Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11h10, hora de Espanha certificada pelo boletim médico da clínica, em Barcelona, após prolongada doença.O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis.O Executivo da República de Angola apresenta à família enlutada os seus mais profundos sentimentos de pesar e apela à serenidade de todos neste momento de dor e consternação".José Eduardo dos Santos tinha 79 anos e estava em coma desde 23 de junho na clínica Teknon, em Espanha.