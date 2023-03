Parabéns com dia em cheio

A Cofina abriu ontem as portas da redação para assinalar dois aniversários, o 44º do Correio da Manhã (CM) e o 10º da CMTV. A iniciativa, inédita e dirigida aos leitores e telespectadores, contou, entre outros ilustres, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que participou num painel ao lado de Paulo Fernandes, presidente do Conselho de Administração da Cofina, e Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial do grupo, congratulou o CM pelo aniversário e sublinhou que o jornal foi "um momento de viragem na sociedade portuguesa", acrescentando: "Nasceu durante o período de transição para a democracia."

Perante uma plateia com os diretores das outras publicações do grupo, colaboradores, cronistas, leitores e assinantes convidados, Paulo Fernandes garantiu que a Cofina "está saudável e forte" e mostrou otimismo para o futuro: "Temos uma excelente equipa. Desde que esse espírito se mantenha, a Cofina vai adaptar-se às mudanças e sobreviver."

Como manda a tradição, houve bolo de aniversário e os presentes cantaram os parabéns ao CM e à CMTV. Depois, e a encerrar o programa das festividades, António Zambujo protagonizou um belo momento musical.



Do dia a dia na redação até à Ucrânia



"É aqui que se fazem todas as marcas do grupo Cofina. Para nós, jornalistas, esta é uma experiência inédita, mas também perturbadora, porque a redação costuma ser, e é, um espaço sagrado." Foi assim que Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial, deu as boas-vindas a um grupo de estudantes do Instituto Português de Administração de Marketing. A ‘Redação Aberta’ arrancou com um painel no qual foi explicado é o dia a dia na redação e nos departamentos comercial e de marketing, mas também tudo o que está relacionado com a produção e distribuição do jornal.



Outro momento de destaque foi protagonizado pelos repórteres Alfredo Leite e Pedro Mourinho, que partilharam a experiência de reportagem em cenários de guerra. Os dois jornalistas, recorde-se, regressaram recentemente da Ucrânia, onde realizaram a cobertura do conflito militar para o CM e CMTV.



Octávio Ribeiro voltou a casa e teve surpresa



Octávio Ribeiro, ex-diretor geral editorial da Cofina, voltou à redação do CM e CMTV para recordar o nascimento do canal. Num dos painéis - com o administrador da Cofina, Luís Santana, e moderado por Paulo Oliveira Lima, diretor-executivo da CMTV -, foi surpreendido pelo atual diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues, que lhe ofereceu a 1ª página do CM de 17 de março de 2013, quando a CMTV emitiu pela 1ª vez. "O Octávio Ribeiro é o grande responsável por estarmos aqui", destacou Carlos Rodrigues.