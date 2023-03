Presidente da Câmara de Lisboa lamenta "crime hediondo" no Centro Ismaili

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, lamentou esta terça-feira o "crime hediondo" que ocorreu esta manhã no Centro Ismaili, que provocou dois mortos, salientando a importância desta comunidade para a cidade.

"Foi com grande tristeza que recebemos a notícia do crime hediondo no seio da comunidade ismaelita lisboeta. Os meus sentimentos às famílias e a esta nossa comunidade tão importante para a cidade", escreveu Carlos Moedas, na rede social Twitter.

Segundo indicou a PSP em comunicado, o ataque ocorrido pelas 11:00 no Centro Ismaili, na Avenida Lusíada, foi realizado por "um homem armado com uma faca de grandes dimensões", que foi detido pela polícia e conduzido ao hospital por ter ficado ferido.

Numa publicação na rede social Facebook, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, onde se localiza o Centro Ismaili, manifestou também solidariedade com as vítimas e familiares do "vil ataque" ocorrido esta manhã.

"Repudiamos todo e qualquer ato de violência. A paz é o único trilho por onde devemos caminhar. As nossas orações estão com a comunidade ismaili", lê-se no 'post'.

Em comunicado enviado à Lusa, os Cidadãos Por Lisboa, que tem duas vereadoras na Câmara de Lisboa (eleitas pela coligação PS/Livre), também manifestaram "profundo pesar pelas agressões" que provocaram a morte de duas mulheres no Centro Ismaili, manifestando solidariedade para com as vítimas, diretas e indiretas, e para com a comunidade ismaelita.

"Conscientes de que este episódio não deixará de ser explorado por quem alimenta o populismo, a intolerância e a discriminação, reafirmamos o nosso compromisso com o trabalho em rede, solidário e inclusivo, pugnando pela coesão social e pelo apoio às pessoas em situação de maior fragilidade", lê-se na nota.

De acordo com um comunicado da direção nacional da PSP, o ataque "com arma branca" no centro ismaelita foi comunicado à polícia às 10:57, tendo os primeiros agentes que responderam à ocorrência chegado ao local um minuto depois.

"Os polícias depararam-se com um homem armado com uma faca de grandes dimensões. Foram dadas ordens ao atacante para que cessasse o ataque, ao que o mesmo desobedeceu, avançando na direção dos polícias, com a faca na mão", revelou a PSP, acrescentando que, face a esta "ameaça grave", os agentes dispararam contra o atacante, "atingindo e neutralizando o agressor".

Fonte policial adiantou, entretanto, à Lusa que as duas vítimas são mulheres e, pelo menos, uma era funcionária do Centro Ismaili.

Segundo outra fonte policial, uma das mulheres estava "na casa dos 20 anos" e a outra na dos 40 anos.

Num comunicado enviado à Lusa, o presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismaili, Rahim Firozali, revelou que o ataque ocorreu quando decorriam aulas e outras atividades no Centro Ismaili, mas disse desconhecer as motivações do homem que entrou nas instalações do centro armado com um objeto cortante.

Neste momento, estão a decorrer investigações por parte da Polícia Judiciária.

O agressor foi transportado ao Hospital de São José (Lisboa), onde está a ser tratado aos ferimentos provocados pela intervenção da PSP.

Fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central adiantou à Lusa que o Hospital de São José recebeu um homem ferido nas urgências da unidade, não adiantando mais detalhes.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) contactada pela Lusa disse que o alerta foi dado às 10:53: "Há dois mortos a registar e dois feridos graves, um dos quais foi encaminhado para o Hospital de São José e outro, por meios próprios, para o Hospital de Santa Maria."

Por seu turno, fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte confirmou que o Hospital de Santa Maria recebeu na urgência um homem que chegou por meios próprios à unidade. A vítima está "na casa dos 30 anos" e tem "ferimentos ligeiros no peito", após ter sido esfaqueado.

Na nota divulgada ao final da manhã, a PSP apelou à serenidade e tranquilidade dos cidadãos, salientando que foram "mobilizado os efetivos necessários para a implementação das medidas de segurança adequadas e urgentes".