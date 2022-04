25 Abril: Sessão interrompida por momentos devido a desmaio de funcionário da AR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cerimónia do 25 de Abril que decorre hoje no parlamento foi interrompida devido ao desmaio de um funcionário da Assembleia da República, que estava junto à bancada do Governo.

Quando decorria o discurso do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, um funcionário da Assembleia da República caiu no chão, junto aos lugares dos membros do Governo.

Para o socorrer entraram dois elementos do INEM, o médico e a enfermeira do parlamento, bem como o secretário de Estado Lacerda Sales e o deputado do PSD Ricardo Batista Leite, ambos médicos.

Depois de alguns momentos de muita apreensão na sala, o funcionário foi retirado em braços e a cerimónia prosseguiu.