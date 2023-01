A impressionante coleção de automóveis de Margot Robbie

Margot Robbie não é apenas uma atriz brilhante, como também tem um ótimo gosto em automóveis, como demonstra a sua luxuosa coleção. A australiana de 32 anos é conhecida pelos seus papéis em O Lobo de Wall Street, ao lado de Leonardo DiCaprio, como Harley Queen nos filmes da DC Comics e, mais recentemente, como Nellie LaRoy, a sua personagem no filme Babylon, no qual contracena com Brad Pitt. Leia o artigo completo na 'Must'.