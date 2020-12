A mensagem de Quaresma para a família de Sara Carreira: «Nenhum pai devia passar por isto»

Ricardo Quaresma deixou uma mensagem de condolências à família de Sara Carreira, que morreu sábado aos 21 anos na sequência de um violento acidente de viação ocorrido sábado na A1.





"Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa", afirma a nota, sublinhando que "deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa"

"O céu ganhou uma nova estrelinha. Nenhum pai devia passar por isto. Nenhum filho devia partir tão novo.As mais sinceras condolências da família Quaresma para a família Carreira. Coragem, força e muita fé", escreveu o jogador do V. Guimarães nas redes sociais.A família da cantora, filha do músico Tony Carreira, apelou este domingo à "paz" e à "privacidade" neste momento de "dor imensa" e "tristeza profunda".Num comunicado enviado à agência Lusa, a família da jovem agradece o "carinho", o "amparo" e as mensagens que tem recebido, mas pede "humildemente a todos, sobretudo à comunicação social", que lhes permitam uma despedida com privacidade."Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa", afirma a nota, sublinhando que "deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa"