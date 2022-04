Abramovich é financiador da organização que o certificou como português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação das Comunidades Judaicas da Rússia foi a organização que garantiu que Roman Abramovich tinha ascendências sefarditas portuguesas. Entre os membros da administração da FCJR está o próprio oligarca russo, avança o jornal 'Público' esta quinta-feira."Esta certificação é baseada no meu conhecimento de testemunhos de Roman Abramovich e de uma entrevista pessoal que realizei", esclareceu Alexander Boroda no curto texto do certificado emitido pela Federação das Comunidades Judaicas da Rússia (FCJR). "Confirmo que Roman Abramovich preserva os rituais sefarditas, estilo de vida, tradições e costumes alimentares", concluiu.