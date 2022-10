Adidas corta relações com Kanye West e espera prejuízo milionário

A Adidas anunciou esta terça-feira o ponto final na colaboração de longa data com o rapper norte-americano Kanye West, na sequência de vários comentários recentes entendidos como de índole antisemita e de ódio. Com esta decisão, a marca alemã irá também terminar a produção dos famosos modelos Yeezy, o que terá um "impacto negativo a curto prazo de até 250 milhões de euros" no balanço financeiro anual."A Adidas não tolera antisemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os recentes comentários e ações são inaceitáveis, repletos de ódio e perigosos, e violam os valores da empresa em termos de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça", podia ler-se na nota emitida pela Adidas, que ao longo dos últimos anos, desde 2013, faturou qualquer coisa como 1,5 mil milhões de euros a cada exercício com a venda dos produtos Yeezy (à venda entre 200 e 700 euros).A marca alemã é a segunda em poucas semanas a cortar ligações com Kanye West, depois de também a Gap ter terminado a colaboração e ter retirado do mercado todos os modelos Yeezy Gap. E ainda há rumores de que a Balenciaga irá também seguir os mesmos passos destas dias marcas.