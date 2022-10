Adidas vai despedir até 300 trabalhadores na Maia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O centro de serviços partilhados da Adidas em Portugal começou com uma dúzia de pessoas, em 2009, no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (TecMaia), tendo vindo a crescer de forma muito acelerada, nos últimos anos, ganhando novos projectos de "front-office" para lá das suas tradicionais áreas administrativas de contabilidade e recursos humanos, empregando atualmente mais de 600 pessoas.

Este domingo, 16 de outubro, um email anónimo, enviado às redações, denunciava que, "na quarta-feira", o grupo alemão de calçado e acessórios desportivos "anunciou a extinção de mais ou menos 500 postos de trabalho" da sua sucursal portuguesa, o Global Business Services (GBS) do Porto.

"Tudo isso aconteceu de forma súbita, afetando praticamente todos os cargos no ‘hub’ do Porto - TecMaia de forma transversal, desde os cargos de nível de entrada até à gestão. Isso erradicou virtualmente todos os postos de trabalho existentes neste polo e 500 famílias ficarão em situação de extrema vulnerabilidade", lê-se no referido email.

Contactada a casa-mãe alemã, o departamento de comunicação da multinacional começou por "confirmar que haverá mudanças na estrutura organizacional no Porto em conexão com o desenvolvimento das funções de serviços partilhados da Adidas".

"Futuramente, algumas tarefas serão desempenhadas noutros locais fora de Portugal e, numa segunda fase, novas responsabilidades serão criadas no Porto", sendo que "o objectivo é agrupar as competências de forma mais uniforme nos vários locais", adiantou a mesma fonte oficial da Adidas.