Afinal, o que disse Rui Sinel de Cordes à mulher que abandonou a sala?

O"Morro Amanhã" de Rui Sinel de Cordes, Salvador Martinha e Luís Franco Bastos, transformou-se num "Sou Cancelado Já Hoje" com Sinel de Cordes como único protagonista. O espetáculo dos três humoristas tinha como objetivo homenagear o amigo Ricardo Vilão, que morreu há quatro meses. Decorreu no dia 23 de janeiro, no BBVA Tivoli, e devia ter uma edição no Porto, no próximo dia 31, o Teatro Sá da Bandeira. Devia, mas já não vai ter. Foi cancelado porque, de acordo com relatos feitos à SIC Notícias por quem estava na plateia, Rui Sines de Cordes chegou ao palco já "tocado", algo que o próprio terá admitido, e continuou a beber. Com a aceleração que este tipo de estado tende a proporcionar, a determinada altura Rui sai do palco anunciando, alto e bom som, que precisa de "ir mijar". E foi. Leia o artigo na íntegra na Máxima