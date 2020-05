Ajuntamentos limitados a 10 pessoas: todas as medidas excepcionais para Lisboa

O Governo decidiu adiar a passagem para a terceira fase de desconfinamento na Área Metropolitana de Lisboa e criou regras especiais, sobretudo em atividades que envolvem "grande aglomerações de pessoas", anunciou hoje o primeiro-ministro.



No Conselho de Ministros de hoje que decidiu as medidas a adotar na terceira fase de desconfinamento devido à pandemia de covid-19, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que, "infelizmente, a evolução" nesta região distingue-se significativamente" das outras regiões do país, lembrando que sempre disse que "não teria qualquer vergonha de ter que adiar ou dar um passo atras se fosse necessário".

Assim, foi decidido o adiamento "da passagem a esta fase três" do desconfinamento de "um conjunto de levantamento de restrições que envolvem grandes aglomerações de pessoas".

-Reforço da vigilância epidemiológica em obras de construção civil e trabalho temporário;-Planos de realojamento de emergência;-Ajuntamentos limitados a 10 pessoas;-Veículos privados de transporte de passageiros com lotação máxima de 2/3 dos passageiros e uso obrigatório de máscara;-Permanecem encerrados os centros comerciais e lojas de cidadão, e por decisão camarária, lojas com maisde 400m2 e feiras.