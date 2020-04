Alemanha anuncia reabertura das escolas a 4 de maio e algumas lojas já na próxima semana

As escolas alemãs vão reabrir a 4 de maio, inicialmente para os estudantes que estão no último ano da primária ou da secundária - para poderem passar à etapa escolar seguinte.



Por outro lado, a Alemanha quer permitir a reabertura de algumas lojas a partir da próxima semana, ao mesmo tempo que mantém em vigor as regras de distanciamento social, afirmaram à Reuters dois participantes numa videoconferência entre a chanceler Angela Merkel e os governadores dos 16 estados do país.



Os retalhistas cujos estabelecimentos tenham até 800 metros quadrados poderão voltar a abrir portas a partir da próxima semana, a par com concessionárias automóveis e livrarias.





Recorde-se que o "lockdown" na Alemanha termina a 3 de maio. Apesar destas reaberturas previstas, o governo alemão proíbe grandes aglomerados de pessoas até 31 de agosto.A pandemia da covid-19 matou pelo menos 126.898 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00 desta quarta-feira, que dá conta de mais de dois milhões de infetados.Itália, França, Espanha e Reino Unido são os países mais duramente afetados por esta pandemia na Europa. A Alemanha conta com 132.747 casos, segundo as informações mais recentes, e 3.592 mortes.Outros países estão também a começar a anunciar a reabertura de escolas e creches, como foi o caso da Dinamarca nesta quarta-feira. Contudo, muitos pais têm ainda medo de enviar os filhos para as aulas e milhares optaram por os deixar em casa. Há um grupo dinamarquês com mais de 40 mil seguidores no Facebook, criado por Sandra Andersen, que se chama 'o meu filho não vai ser uma cobaia da covid-19'.