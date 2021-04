Alunos do secundário e superior regressam às aulas presenciais na segunda-feira

Os alunos do ensino secundário e do superior podem voltar às aulas presenciais a partir de segunda-feira, anunciou o primeiro-ministro depois do Conselho de Ministros que definiu a terceira fase de desconfinamento no âmbito da pandemia de covid-19.

Tal como previsto, na segunda-feira, 19 de abril, os cerca de 300 mil estudantes do ensino secundário e os quase 400 mil do ensino superior podem regressar às aulas presenciais, segundo o plano de desconfinamento hoje decidido pelo Governo e anunciado por António Costa.

A medida significa que todos os alunos e professores do secundário deixam o ensino à distância, mas o mesmo pode não acontecer no superior, uma vez que as universidades e os institutos politécnicos têm autonomia para decidir como será o regresso ao ensino presencial.

Estes alunos estão desde o final de janeiro em casa, devido ao agravamento da pandemia de covid-19.