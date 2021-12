Alverca vai "punir severamente" atletas que atacaram ex-concorrente do 'Big Brother' mas defende inocentes

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Alverca Futebol SAD (@fcalverca)

O Alverca reagiu às acusações de Joana Albuquerque, ex-concorrente do 'Big-Brother', que disse ter sido atacada por jogadores do clube ribatejano na madrugada de quarta-feira.Em comunicado, o emblema que disputa a Liga 3 explicou que "após realizar um inquérito interno, foi possível apurar que dos oito atletas acusados publicamente, apenas quatro estavam presentes no momento dos factos, tendo os restantes apresentado provas irrefutáveis de que ali não se encontravam, sendo que destes apenas dois terão estado diretamente envolvidos no caso."O clube garante que vai "punir severamente os atletas envolvidos", mas também "providenciar todo o apoio jurídico àqueles que viram a sua imagem exposta para milhares de pessoas (...) quando não se encontravam no local e que foram vítimas, nas últimas horas, dos mais inenarráveis insultos racistas e xenófobos, endereçados a si e às suas famílias."