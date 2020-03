O antigo massagista do Estrela da Amadora e amigo de Jorge Jesus, Mário Veríssimo, morreu infetado por coronavírus no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A DGS confirmou esta segunda-feira que a Covid-19 já tirou a vida a uma pessoa. O homem, de 80 anos, estava internado na unidade de Medicina 1B com problemas pulmonares.





Recorde-se que no sábado Jorge Jesus já tinha dado conta de que o antigo colega de equipa estava em estado grave devido à infeção por Covid-19.De acordo com a última atualização, são neste momento 331 o número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus.