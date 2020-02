Ana Gomes: «Circula uma lista, que não foi desmentida, de 44 juízes que recebiam bilhetes grátis do Benfica»

Ana Gomes voltou a atacar o Benfica e a justiça portuguesa. Em declarações prestadas à SIC, a ex-eurodeputada comentou o caso que envolve o hacker português Rui Pinto, as revelações em torno do 'Luanda Leaks', e uma lista composta por "44 juízes portugueses que recebiam bilhetes grátis do Benfica".





"Esta semana dei-me conta de um caso que toda a gente aí discutiu. Um caso de um juiz que pediu escusa por ser sócio de um clube de futebol e não foi aceite essa escusa, o que é estranho. É estranho quando circula por aí, por exemplo, uma lista, que até hoje não vi ser desmentida por ninguém, de 44 juízes portugueses que recebiam bilhetes grátis do Benfica. Grátis, entre aspas. Essa lista tem um membro do atual governo que até fez parte de um coletivo, que determinou a prisão preventiva de Rui Pinto [Antero Luís], tem o próprio presidente do supremo Tribunal de justiça, que é também presidente do conselho superior da magistratura. Isto é, o órgão que promove os juízes. Que sinal se dá aos jovens juízes, que querem fazer com correção e competência o seu trabalho, se há a suspeita de haver este tipo de relação promíscua?", começou por dizer Ana Gomes, que foi ainda mais além:"Essa lista é pública, não sei se é ‘Football Leaks’, mas está por aí, nas redes sociais e eu acho que ela exige uma tomada de posição não só dos próprios, que lá estão, mas das próprias autoridades, das instituições e em particular do conselho superior da magistratura. Porque se não, nós vamos inquietarmo-nos muito. Não imagino ver nenhum destes 44 juízes, se não desmentirem e se demarcarem dessa lista, a integrar, por exemplo, o coletivo que venha a julgar Rui Pinto, ou a julgar, por exemplo, as questões relacionadas com os ‘Luanda Leaks’ que, como hoje sabemos, são produto das revelações de Rui Pinto".