Ana Marta Ferreira e o boato das Doce: «Foi das cenas mais difíceis que já fiz»

Diz que a primeira vez que a começaram a reconhecer, publicamente, foi depois da telenovela Mistura Fina, que a TVI exibiu entre 2004 e 2005 e da série juvenil Clube das Chaves, no ano seguinte, como a Laranja. Antes disso já tinha passado pelo elenco de Morangos com Açúcar como figurante especial.





Ana Marta Ferreira é doce, assertiva e determinada no tom de voz, e sabe bem aquilo quer como atriz. Aos 26 anos, e com mais de duas dezenas de projetos no currículo, já fez telenovelas como Laços de Sangue (2011), Sol de Inverno (2013) ou A Única Mulher (2015). Aos 22 foi mãe de Vasco, que tem 4 anos, e confessa que a maternidade mudou "a minha visão do mundo". No Cinema, estreou-se em O Fim da Inocência, em 2017, ao lado de Oksana Tkach e Joana Aguiar.Leia a entrevista na íntegra na Máxima Máxima