André Ventura sobre Quaresma: «Um jogador da Seleção não deve dizer 'chega do Chega'»

André Ventura, deputado do Chega, falou esta quinta-feira sobre a sua troca de palavras com Ricardo Quaresma, a propósito da polémica em torno da comunidade cigana, que não estará a cumprir as regras de confinamento. O internacional português escreveu 'chega do Chega', Ventura não gostou e mandou-o calar.





"Um jogador que nos representa na Seleção Nacional não deve dizer que chega de André Ventura, de António Costa, de Rui Rio ou de Catarina Martins. Dizer 'chega de André Ventura ou do Chega' seria como eu propor na Assembleia da República quem deveria ser o campeão nacional e todos sabem qual é o meu clube.Quem nos representa a todos na Seleção deve evitar rejeitar um partido ou uma pessoa, independentemente das suas razões. A questão não era a opinião dele, mas sim o 'chega do Chega'", explicou o deputado, em declarações à CMTV.Ventura explicou que não tem "nada contra a comunidade cigana" e que se limitou a falar da "recusa de confinamento e recusa em fazer testes", algo que, diz, "não encontrámos a esta dimensão noutra comunidade"."Houve casamentos relacionados com a etnia cigana em que a PSP teve de intervir. Não aceitamos isso, não é a única comunidade com problemas, mas há um padrão generalizado", acrescentou. "Tenho noção que quando falo neste assunto isto gera problemas e fere suscetibilidades. Prefiro começar a olhar para o problema e dizer que há um problema com a comunidade cigana, que quero ajudar a resolver. Assistimos ao que se passou nas Olaias e na Figueira da Foz. Quem vive no terreno sabe que isto está a criar um enorme sentimento de revolta nas populações, as pessoas estão exaustas. Estas comunidades não acreditam no Estado de Direito, não se coloca em causa se são portugueses ou não."