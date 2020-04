António Costa aceita proposta de Rui Rio e reduz IVA de máscaras e desinfetante

O primeiro-ministro, António Costa, revelou, esta quarta-feira, no Parlamento, que o Governo vai avançar com a redução do IVA para os materiais de proteção individual. A decisão será confirmada no próximo Conselho de Ministros ou no seguinte. A UE tem aprovado os pedidos feitos por outros países nesse sentido.





"Iremos reduzir a taxa do IVA, quer sobre as máscaras quer sobre os produtos de desinfeção", anunciou durante uma intervenção no debate quinzenal, onde assumiu que o Governo ouviu as propostas apresentadas pelo presidente do PSD, Rui Rio.O primeiro-ministro disse também que o Governo avaliou que a Comissão Europeia "não levantaria problemas": Bruxelas considera a medida ilegal, mas tem aprovado os pedidos dos estados-membros feitos nesse sentido.Portugal regista hoje 785 mortos associados à covid-19, mais 23 do que na terça-feira, e 21.982 infetados (mais 603), indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).