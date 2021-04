Portugal passa do estado de emergência para calamidade: conheça as novas medidas

O Governo decidiu esta quinta-feira decretar situação de calamidade a partir de sábado devido à pandemia de covid-19, depois de Portugal continental ter passado por 15 períodos de estado de emergência, que vigoravam desde 9 de novembro.





Documentos Medidas para a última fase de desconfinamento

"O estado de emergência será substituído pelo estado de calamidade, que vigorará a partir das 00:00 do próximo dia 1.º de maio", disse o primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros sobre a última fase de desconfinamento.A situação de calamidade é o nível de resposta a situações de catástrofe mais alto previsto na Lei de Base da Proteção Civil, depois da situação de alerta e de contingência.- Abertura das fronteiras terrestres com Espanha- Restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder ter seis pessoas por mesa no interior e 10 em esplanada. Continua, no entanto, a limitação de horários, podendo agora fechar às 22h30. Estes estabelecimentos passam ainda a poder funcionar até esta hora mesmo aos fins-de-semana.- Volta também a ser permitida a prática de todas as modalidades desportivas, incluindo as aulas nos ginásios.- Os casamentos e batizados passam a ter uma limitação máxima de 50%.- Os centros comerciais vão estar abertos até às 21h durante a semana e as 19h ao fim-de-semana- Salas de espetáculos podem funcionar todos os dias até às 22h30- Mantém-se a obrigatoriedade do teletrabalho- 270 concelhos avançam no desconfinamento.- Mirando do Douro, Paredes, Valongo, Carregal do Sal e Portimão não avançam; Aljezur e Resende recuam nas medidas de confinamento.- Há 27 concelhos em estado de "alerta", com mais de 120 casos por 100 mil habitantes e que por isso ficam em situação de alerta, anunciou António Costa. A saber:- Alijó- Alpiarça- Arganil- Batalha- Beja- Boticas- Cabeceiras de Baixo- Castelo de Paiva- Celorico de Basto- Cinfães- Coruche- Fafe- Figueiró dos Vinhos- Lagos- Lamego- Melgaço- Oliveira do Hospital- Paços de Ferreira- Penafiel- Peniche- Peso da Régua- Ponte da Barca-Póvoa de Lanhoso- Tábua- Tabuaço- Vidigueira- Vila Real de Santo António