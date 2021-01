Escolas abertas, ginásios fechados e teletrabalho obrigatório: as medidas do novo confinamento

António Costa anunciou as medidas do novo confinamento, semelhante ao de março e abril do ano passado ("dever de recolhimento domiciliário"), com a exceção do dia das eleições presidenciais e mantendo as escolas abertas. Começa a partir das 0h00 desta sexta-feira (dia 15), com o teletrabalho novamente obrigatório, mas com um aumento da fiscalização e duplicação das coimas por incumprimento.





Segundo o Primeiro-Ministro, a duração do confinamento deverá ser de um mês. "As medidas são revistas de 15 em 15 dias. Devemos assumir as medidas para o proximo mês mas daqui a 15 dias poderá haver alteração, e esperemos que seja no bom sentido, mas assumamos um horizonte de um mês", referiu Costa, revelando que manter-se-ão "abertos e sem restrição horária quem assegura bens essenciais, os mesmos que estiveram abertos em abril e março, com cabeleireiros e barbearias encerradas."Haverá acesso ao layoff simplificado para todas as empresas que tenham de encerrar a sua atividade.- No desporto, ligas profissionais e equiparadas continuam em atividade;- Escolas abertas, com aulas presenciais;- Ginásios, cabeleireiros e barbearias fechados;- Comércio fechado salvo estabelecimentos autorizados. As mercearias e supermercados vão estar abertos com uma lotação limitada a 5 pessoas por 100 metros quadrados mas os restaurantes só podem trabalhar em regime take-away ou entrega ao domicílio;- Cafés e bares estarão encerrados, tal como estabelecimentos comerciais;- Tribunais continuam abertos;- Equipamentos culturais fechados;- Teletrabalho obrigatório, com duplicação das coimas por incumprimento;- Acesso ao layoff simplicado para empresas que parem a atividade.