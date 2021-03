Todas as modalidades podem voltar a 3 de maio: o plano de desconfinamento na íntegra

António Costa anunciou o plano de desconfinamento. Calendário de abertura será entre 15 março e 3 de maio. Há dever de confinamento como o atual até à Páscoa e proibição da circulação entre de concelhos nos próximos fins de semana e na semana entre 26 março e 5 de abril, devido à Páscoa. No que toca ao desporto, nota para o facto de a 3 de maio poderem voltar todas as modalidades, em todos os escalões. No entanto, logo a 5 de abril podem voltar as modalidades desportivas de baixo risco.





Veja o plano data por data:

Nota para as dúvidas em torno do- foi anunciado que a partir de 3 de maio poderão ser feitos "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação."O primeiro-ministro avisou, no entanto, que as medidas da reabertura serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o índice de transmissibilidade ultrapasse o 1. No final do Conselho de Ministros que esteve desde hoje de manhã reunido para aprovar um plano do Governo de desconfinamento do país devido à pandemia de covid-19, António Costa salientou que este processo de reabertura será "gradual e está sujeito sempre a uma reavaliação quinzenal de acordo com a avaliação de risco" adotada.- Abrem creches, pré-escola e 1.º ciclo;- Comércio ao postigo, livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária, bibliotecas e arquivos, barbeiros, manicures e similares;- Abrem 2.º e 3.º ciclos;- Museus, monumentos, palácios e galerias de artes e similares;- Lojas até 200 metros quadros com porta para a rua;- Feiras de mercados não alimentares;- Esplanadas no máximo de quatro pessoas;- Modalidades desportivas de baixo risco;- Atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupo- Ensino secundário, ensino superior;- Cinemas, teatros, auditórios e sala de espectáculos- Lojas do Cidadão com atendimento por marcação presencial;- Todas as lojas e centros comerciais- Restaurantes, cafés e pastelarias com máximo de 4 pessoas dentro ou 6 em esplanada até às 22h ou 13h ao fim de semana ou feriado;- Modalidades desportivas de médio risco- Eventos exteriores com diminuição de lotação:- Atividade física ao ar livre até pessoas e ginásios sem aulas de grupo;- Casamentos e batizados com 25% de lotação;- Restaurantes, cafés e pastelarias com máximo de 6 pessoas dentro ou 10 em esplanada, sem limite de horário;- Todas as modalidades desportivas e atividade física ao ar livre e nos ginásios;- Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação;- Casamentos e batizados com 50% de lotação.