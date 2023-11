António Costa fala ao país às 14 horas

O primeiro-ministro vai falar ao país às 14 horas, anunciou o gabinete de António Costa, não avançando mais pormenores. O chefe do Executivo esteve reunido duas vezes com o Presidente da República nas últimas horas.A declaração está marcada para a residência oficial do primeiro-ministro em São Bento, depois de conhecidas as detenções desta manhã do chefe do gabinete e do amigo Lacerda Machado, bem como a constituição de arguido do ministro das Infraestruturas, João Galamba e do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta.