O primeiro-ministro António Costa voltou esta quinta-feira a rejeitar qualquer alteração do que diz respeito às restrições de público no futebol.





"O nosso comportamento no cinema é muito diferente do nosso comportamento no futebol. E isso impõe restrições de público nos estádios de futebol e outros recintos desportivos", afirmou António Costa na conferência de imprensa para divulgar as medidas que entram em vigor a 15 de setembro , com o estado de contingência, devido à pandemia de coronavírus.Esta afirmação do primeiro-ministro português surge no mesmo dia em que o presidente do Marítimo, Carlos Pereira, mostrou-se "incrédulo" com a decisão da Direção-Geral da Saúde de não permitir público nos estádios."O futebol está a ser tratado de forma diferente", afirmou o dirigente madeirense.