Apoio social aos pais com crianças até seis anos termina no fim de maio

A abertura das creches a partir de 18 de maio não vai acabar com o apoio aos pais destas crianças. Caso decidam não colocar os filhos nas creches, manterão o direito a receber a prestação até ao fim do mês. No entanto, este apoio termina a partir de 1 de junho, tanto para os pais das crianças em creches como para aqueles que têm os filhos no pré-escolar.





A informação consta de um documento divulgado pelo Governo durante a intervenção do primeiro-ministro sobre a saída gradual do país da situação de confinamento e foi igualmente referida pelo ministro da Economia em entrevista à RTP e pouco depois confirmada pelo primeiro-ministro na sua declaração ao país."Também no dia 18 de maio podem abrir creches mantendo se no entanto até ao final do mês os apoios sociais às familias", disse Pedro Siza Vieira nesta entrevista.Alguns minutos depois foi a vez de António Costa aludir ao tema. "Muitas famílias têm muito receio" de colocar os filhos nas creches. "Sabemos que as crianças são o grupo de menor risco de contaminação mas também sabemos que as crianças estão sempre na prioridade da nossa preocupação e por isso queremos que a responsabilidade desta abertura possa ser partilhada. Assim manter-se-ão em vigor as medidas de apoio às famílias com idade para estar na creche de modo a que as familias tenham a liberdade de escolher [...] neste período.Nem Siza Vieira nem António Costa foram explícitos mas do que disseram resulta que o apoio terminará no final de maio para os pais das crianças que estão em creches mas também das crianças que estão no pré-escolar, que reabre a 1 de junho, logo de forma plena.[Notícia em atualização]