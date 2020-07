Apostas no Manchester United aumentaram 14% em Portugal com Bruno Fernandes

As apostas desportivas online em Portugal relacionadas com jogos do Manchester United aumentaram 14% após a transferência do futebolista Bruno Fernandes do Sporting para o clube inglês, revelou esta sexta-feira o diretor de marketing da Bet.pt.

Numa conversa com a Lusa, sobre o impacto da pandemia no mercado das apostas desportivas, Pedro Garcia lembrou que, além da Liga NOS, também os grandes campeonatos europeus "despertam muita atenção" dos apostadores nacionais e deu como exemplo "o aumento do volume de apostas no Manchester United depois de Bruno Fernandes ter assinado e começado a jogar".

"O Manchester United já era um clube que despertava sempre bastante interesse junto dos nossos jogadores, mas com a chegada do Bruno Fernandes a atenção para os jogos dos 'red devils' aumentou ainda mais. Vimos um aumento de 14% do volume de apostas nos jogos da Premier League que os envolviam", disse o diretor de marketing ao ser questionado sobre se era possível quantificar o aumento de interesse dos apostadores após a transferência.

O responsável referiu, ainda, que "outro exemplo" do aumento de interesse dos apostadores nacionais num clube ou competição é "a Série A [de Itália] e a Juventus de Cristiano Ronaldo".

A referência ao aumento do volume de apostas em Portugal em volta dos jogos do Manchester United após a transferência de Bruno Fernandes ocorreu durante uma conversa sobre o impacto da pandemia de covid-19 no mercado das apostas desportivas, que sofreu uma quebra de "cerca de 80%" nos primeiros seis meses do ano.

O internacional português mudou-se de Alvalade para Old Trafford em janeiro, ajudando o Manchester United a terminar a Premier League em terceiro lugar e a qualificar-se para a Liga dos Campeões 2020/21, com oito golos em 14 jogos do campeonato.

O médio foi, ainda, o melhor marcador dos 'leões' na temporada que terminou no último fim de semana, apesar de ter saído com a época em curso, apontando 15 golos em 28 jogos disputados em todas as competições.

