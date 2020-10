Apple apresenta o primeiro iPhone com 5G: versão mini custa 829 euros em Portugal

Depois de revelar o HomePod mini, o seu mais recente altifalante inteligente, a tecnológica da maçã apresentou o iPhone 12, o primeiro smartphone da Apple preparado para a rede 5G.

O CEO da Apple, Tim Cook, anunciou que já aí está a "nova geração" do iPhone, considerando-o um "momento grandioso para todos nós".

O novo iPhone oferece um "novo nível de desempenho" para downloads e uploads e uma maior qualidade no vídeo streaming, sublinhou Cook, citado pela CNN Business.

O iPhone 12 tem duas câmaras e as suas extremidades são mais uniformes e planas (fazendo lembrar a geração 4), pelo que o telemóvel apresenta uma nivelação tanto na parte da frente como na de trás. É mais fino, mais pequeno e mais leve do que o iPhone 11 e tem o dobro dos pixels.

E surge em cinco cores: preto, branco, vermelho, verde e azul. Na compra do vermelho, parte das receitas revertem para a luta contra o HIV e a SIDA.

Apresenta também um ecrã XDR melhorado. Além disso, o material do ecrã é novo e mais resistente, com a Apple a chamar-lhe de "Ceramic Shield" (proteção cerâmica). A Apple diz que este material torna o vidro mais duradouro e que lhe dá quatro vezes melhor desempenho quando cai.

A tecnológica sediada em Cupertino (Califórnia) sublinha ainda que o novo A14 Bionic é o mais rápido processador de sempre num smartphone.

Por outro lado, a empresa inseriu um íman na parte de trás do iPhone 12 para o alinhar melhor com os carregadores sem fios, conseguindo assim um carregamento mais eficiente.

Este íman permite também que alguns acessórios encaixem na parte de trás do telemóvel, como é o caso de um finíssimo porta-moedas que a empresa apresentou.





Sem headphones nem carregador

A Apple anunciou também que irá expedir o iPhone 12 sem headphones nem carregador, numa tentativa de reduzir o desperdício.







Existem em todo o mundo mais de dois mil milhões de adaptadores de corrente da Apple e muitos clientes têm já headphones sem fios ou AirPod, sublinhou a vice-presidente do departamento de iniciativas sociais, políticas e ambientais, Lisa Jackson.





"Ao não incluirmos estes itens, isso também significa uma caixa de iPhone mais pequena e mais leve", acrescentou, salientando que a empresa conseguirá assim encaixar até mais 70% de itens numa palete embarcada, diminuindo assim as emissões decorrentes da expedição dos produtos.





Apesar de a caixa do iPhone não incluir carregador, terá o cabo USB necessário para o carregamento.





O iPhone 12 Mini



Além do normal iPhone 12, a Apple revelou também o iPhone 12 Mini. Tem as mesmas características que o telemóvel desta nova família, incluindo 5G, um sistema de câmara dual e o material cerâmico de proteção do ecrã. Mas é mais pequeno e mais leve do que a versão maior, e o ecrã tem 5,4 polegadas.

Nos EUA, o preço do iPhone 12 Mini começa nos 699 dólares e o iPhone 12 nos 799 dólares.

Já o iPhone 12 Pro arranca nos 999 dólares, ao passo que o Pro Max custa 1.099 dólares. Nestas duas versões, a diferença está na câmara, que é melhor, além de que o ecrã é maior.

Estas versões topo de gama são apresentadas em quatro cores: prateado, preto, dourado e azul.

Os preços por cá

Em Portugal é possível reservar os novos iPhone 12 a partir de 16 de outubro e a versão mini a partir de 6 de novembro.





O preço do iPhone 12 começa nos 929 euros e o do mini nos 829 euros. Por seu lado, o valor a pagar pelo Pro começa nos 1.179 euros euros, e a partir de 1.279 euros é possível adquirir um Pro Max.





O iPhone da Apple com suporte para 5G é um grande anúncio, considera Francisco Jerónimo, vice-presidente associado do departamento de dispositivos da IDC. "Apesar de chegar tarde ao jogo do 5G, a Apple está a apostar forte, ao introduzir quatro novos modelos com diferentes preços", acrescenta o analista em comentário a que o Negócios teve acesso.



Outros produtos recentes





No passado dia 15 de setembro, recorde-se, a empresa liderada por Tim Cook apresentou a série 6 do Apple Watch 6, o Apple One, pacote de assinatura que abrange todos os serviços da empresa (Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ e iCloud), o o novo iPad 8 - recebeu um ‘upgrade’ com o processador A12 Bionic -, entre outras novidades.