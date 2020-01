Armando Gama, de 65 anos, que venceu o Festival da Canção em 1983, foi detido pela GNR por agredir a companheira, de 30 anos, com quem tem um filho de cinco anos, avança o 'Correio da Manhã'. O cantor foi presente a juiz no Tribunal de Sintra, saiu em liberdade, mas com proibição de contactos com a vítima, e obrigado a mudar de residência.