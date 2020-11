Às 13 horas tudo fechado: António Costa esclarece regra para os próximos fins de semana

António Costa anunciou esta quinta-feira que "todos os estabelecimentos comerciais e restauração" terão de cumprir as regras previamente impostas e encerrar às 13 horas de sábado. Segundo o primeiro-ministro, estes estabelecimentos apenas poderão abrir no domingo pelas 8 horas da manhã, com excepção aos que já praticavam horário de abertura anterior às 8 horas. "Perante a manifesta vontade de haver incumprimento, temos de adotar uma regra rígida. A regra é ficar tudo fechado", declarou o chefe de governo.





"Fica determinado o encerramento, a partir das 13h00 de sábado e até às 8h00 de domingo e das 13h00 de domingo até às 8h00 de segunda-feira de todos os estabelecimentos comerciais ou de restauração, com exceção dos estabelecimentos que já abriam antes das 8h00, consultórios médicos e veterinários, farmácias, funerárias, retalho alimentar de produtos naturais ou dietéticos e com área não superior a 200 metros quadrados e bombas de gasolina".A medida foi tomada porque, nos últimos dias, "por deficiência da nossa comunicação", o decreto do estado de emergência "gerou equívocos e abriu a porta a um excesso de concentração das exceções e a uma desvalorização da regra", sublinhou o primeiro-ministro."Temos assistido ao longo da última semana a uma espécie de concurso para ver onde esta a exceção para não cumprir a regra de ficar em casa. Criatividade quanto a horários, promoção agressiva da venda de bens não essenciais ou mesmo apelos, por associações empresariais, ao não cumprimento das medidas decretadas no estado de emergência. Vimo-nos forçados a terminar qualquer tipo de equívoco perante a manifesta vontade de haver incumprimento", ressalvou Costa.Por outro lado, António Costa revelou que há mais 77 concelhos em estado de emergência a partir de segunda-feira, elevando o número a 191. Em relação à anterior lista, saem Moimenta da Beira, Tabuaço, Mesão Frio, Pinhel, Tondela e Batalha.