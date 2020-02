As imagens do aperto de mão de Marcelo ao primeiro-ministro da Índia que já são virais

O momento em que Marcelo Rebelo de Sousa deu um aperto de mão ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na sexta-feira, está a percorrer a Internet.



O Presidente da República e Modi vão falando, sorrindo para as câmaras e apertando as mãos durante uns longos 18 segundos. O vídeo tornou-se viral no Twitter e já conta com mais de 178 mil visualizações.









Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa, declarou este sábado ter ficado "muito impressionado com a personalidade política" do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e com o seu empenho no reforço das relações luso-indianas.



Questionado sobre a reunião que teve na sexta-feira com o primeiro-ministro indiano, o chefe de Estado respondeu que "superou a expectativa" pelo empenho que manifestou no reforço das relações entre Portugal e a Índia. "Fiquei muito impressionado pela personalidade política do primeiro-ministro e muito impressionado, sobretudo, pelo empenho dele nesta nova fase do relacionamento entre os dois países", declarou.



Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "tinha a noção, à distância", pelo que lhe tinha sido contado, nomeadamente por António Costa, "da visão e do empenho do primeiro-ministro Modi relativamente ao relacionamento entre os dois países". "Superou a expectativa porque o vejo ainda mais empenhado do que eu, muito empenhado que eu já entendia que ele estava antes de o conhecer pessoalmente", acrescentou.