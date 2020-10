As oito medidas "fundamentais" que vão vigorar no estado de calamidade

A "evolução grave" da pandemia levou o Governo a elevar o estado de alerta em Portugal. A partir desta quinta-feira, 15 de outubro, o país deixa de estar em estado de contingência para passar à situação de calamidade, revelou o primeiro-ministro, António Costa. Foram anunciadas "oito medidas fundamentais" para controlar a crise pandémica, que entram em vigor amanhã.





1. Elevar o nível de alerta, de contingência para o estado de calamidade em todo o território, habilitando Governo a adotar, sempre que necessário, as medidas que se justifiquem para conter a pandemia, desde restrições de circulação a medidas que, em concreto e localmente, se justifiquem.



2. A partir da meia-noite deixarão de poder haver ajuntamentos na via pública de mais de cinco pessoas. A limitação aplica-se noutros espaços de uso público de natureza comercial e na restauração.





3. Limitar os eventos de natureza familiar, como casamentos e batizados, que sejam marcados a partir de hoje, a um máximo de 50 participantes.



4. Proibir nos estabelecimentos de ensino, designadamente nas universidades e politécnicos, todos os festejos académicos e atividades de carácter não científico, designadamente as atividades de receção ao caloiro.



5. Determinar às forças de segurança e à ASAE um reforço das ações de fiscalização para o cumprimento das regras na via pública e nos estabelecimentos comerciais.



6. Agravar até 10 mil euros as coimas aplicáveis às pessoas coletivas que não assegurem cumprimento das regras em vigor quanto à lotação.



7. Recomendar vivamente a todos os cidadãos o uso de mascara comunitária na via pública, sempre que haja outras pessoas na via pública, e a utilização da aplicação Stayaway Covid.





8. Apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei para que seja imposta a obrigatoriedade do uso de máscara na via publica e o uso da aplicação Stayaway Covid, em contexto laboral, escolar e académico, nas forças armadas e de segurança e na administração pública.