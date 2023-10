Ativista cola-se a avião da TAP que partia de Lisboa rumo ao Porto

Uma ativista do Climáximo colou-se esta quarta-feira a um avião da TAP que ia fazer a viagem Lisboa-Porto. O coletivo avançou a informação em comunicado e acusa a indústria da aviação de "estar a matar descaradamente milhares de pessoas com voos inúteis"."É um ato de insanidade permitir que estes voos continuem, é estar a ver a nossa casa a arder e atirar gasolina para o fogo. Este tipo de voos inúteis tem de ser a primeira coisa a ser travada na indústria genocida da aviação, incentivada pelo nosso Governo a continuar a sua expansão", disse Alice Gato, membro do grupo.Os ativistas ambientais do Máximo têm protagonizado diversas ações de consciencialização polémicas nas últimas semanas. Desde atirar tinta a ministros, bloquear estradas e vandalizar edifícios associados a grandes empresas, os jovens do coletivo prometem não parar até que as suas reivindicações sejam ouvidas.