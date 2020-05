O ator brasileiro Flávio Migliaccio morreu esta segunda-feira aos 85 anos. Conhecido rosto das telenovelas produzidas pela Rede Globo - muitas delas exibidas em Portugal ao longo das últimas décadas -, o artista foi encontrado sem vida na sua residência em Rio Bonito, no Rio de Janeiro.





Natural de São Paulo, Flávio Migliaccio destacou-se também no teatro e no cinema, sendo que o seu último trabalho em televisão foi em 2019 com participação na telenovela 'Órfãos da Terra'.