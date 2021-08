Ator e realizador brasileiro Paulo José morre aos 84 anos

O ator e realizador Paulo José, um dos ícones do cinema e da televisão brasileiros, morreu esta quarta-feira com 84 anos, vítima de pneumonia, noticiou o grupo Globo, no qual trabalhou durante décadas.

Paulo José, diagnosticado em 1993 com a doença de Parkinson, faleceu num hospital do Rio de Janeiro, onde tinha sido internado durante 20 dias devido a pneumonia.

Com uma carreira de mais de 50 anos, o ator foi uma das principais figuras do país, com um trabalho memorável no cinema, teatro e televisão, onde interpretou personagens numa multiplicidade de novelas.