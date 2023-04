Atraso no reembolso do IRS: saiba quais as fases do processo até o dinheiro chegar à conta

O reembolso do IRS estará a ser feito, este ano, com atraso. Segundo os emails de inúmeros leitores enviados ao Correio da Manhã , este ano as declarações de rendimentos permanecem mais dias no estado de 'declaração certa', que significa que foi validada pela Autoridade Tributária (AT), do que no ano passado.Uma situação que indicia que o reembolso do IRS estará a ser feito com atraso, na medida em que os contribuintes poderão receber o reembolso mais tarde do que em 2022. Recorde-se que o Governo estipulou como prazo médio de reembolso 17 dias. Um prazo amplamente ultrapassado nos casos relatados ao CM.