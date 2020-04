As aulas presenciais dos alunos dos 11.º e 12.º anos deverão ser retomadas a 18 de maio e as creches e comércio em geral reabrirão a 1 de Junho. A estratégia do Governo será posta em marcha se tal for permitido pelos dados e análises dos especialistas da DGS que serão conhecidos na reunião do dia 28 de abril, avança o jornal Público.