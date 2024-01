Autarca do Funchal é um dos detidos da operação da PJ na Madeira

O presidente da Câmara Funchal e o empresário foram detidos na operação do Ministério Público (MP) e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (UNCC/PJ) que também visa o presidente do Governo Regional da Madeira.Pedro Calado e Avelino Farinha, presidente da empresa AFA, foram detidos para serem levados à presença de um juiz de instrução criminal para serem aplicadas as medidas de coação.Desde cedo que uma operação judicial decorre na Madeira mas também nos Açores, Lisboa, Braga, Guarda e Coimbra. O Correio da Manhã indica que as buscas visam prioritariamente o Governo Regional da Madeira e o próprio presidente, Miguel Albuquerque, do PSD, cuja casa também foi alvo de buscas segundo a CNN. Leia aqui a notícia na íntegra