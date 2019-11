Autocarro da equipa de futsal feminino do Sporting apedrejado por adepto do Benfica em Leiria

O autocarro da equipa feminina de futsal do Sporting foi apedrejado por um adepto do Benfica, numa estação de serviço em Leiria no sentido Sul-Norte da A1, este sábado, apurou Record. A GNR confirmou a ocorrência.De acordo com o que o apurámos, o vídeo de trás do veículo ficou rachado e não houve feridos a registar. Foram identificados pelos spotters alguns adeptos do Benfica (que seguiam para Vizela), possivelmente relacionados com claques.A equipa feminina leonina defronta este sábado o Golpilheira, na Batalha.