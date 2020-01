Autoeuropa atinge recorde de 250 mil carros num ano  

A Autoeuropa já concretizou o recorde de produzir mais de 250 mil automóveis este ano, o que representa um máximo histórico de produção na fábrica da Volkswagen em Palmela.

"A uma semana de terminar a laboração do corrente ano, a Volkswagen Autoeuropa atingiu ontem, às 16:22, o valor de um quarto de milhão de carros produzidos em 2019", refere a empresa em comunicado, acrescentando que "até ao final do ano, a empresa vai construir mais de 254 mil veículos, um marco único na sua história e que será celebrado com a implementação da nova linguagem visual da marca".

O Negócios tinha antecipado em novembro que a fábrica da Autoeuropa iria alcançar este marco histórico de 250 mil automóveis produzidos no ano do seu 24.º aniversário.

Em 2018, a Autoeuropa tinha indicado um objetivo de 240 mil unidades e acabou por ficar aquém (com 220,9 mil veículos), apesar de ter pulverizado o anterior recorde de produção, que remontava a 1998, quando saíram 138.890 unidades da fábrica de Palmela.

Agora conseguiu cumprir a meta. Segundo refere no comunicado, a unidade 250.000 é um T-Roc cinzento, com um motor 1.6 TDI e caixa manual, destinado ao mercado português. A companhia produz atualmente mais de 890 veículos por dia, dos quais cerca de 99% são para exportação, sendo os seus principais mercados a Alemanha, o Reino Unido e a Itália.

Face a 2018, o aumento da produção da fábrica irá crescer em torno dos 13 a 14%. Para esta subida contribuem vários fatores, nomeadamente o facto de este ser o primeiro ano completo em que vigora o atual regime de 19 turnos semanais, enquanto na primeira metade do ano passado eram apenas 17 turnos por semana. Acresce que a paragem de produção em agosto foi de duas semanas em vez das três semanas registadas em 2018.

Devido ao recorde da Autoeuropa, também a produção automóvel nacional vai atingir um máximo histórico este ano, ficando acima das 340 mil unidades.