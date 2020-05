Autópsia revela que Valentina foi morta com agressões violentas

A autópsia revelou que a causa da morte de Valentina foram agressões muito violentas, desmentindo a versão avançada pelo pai da menina, que deu conta de uma queda. O resultado da autópsia foi revelado ao início da noite desta segunda-feira.





cedeu. Revelou que houve um acidente, que Valentina morreu na quarta-feira à noite. O homem disse que estava a exigir à filha que lhe contasse a verdade sobre boatos de ela ser vítima de abusos sexuais.



Conta que Valentina tomava banho e foi nessa altura que a pressionou e tentou forçar uma confissão. Mas, ainda na versão dele, ela teve um ataque e convulsões. E morreu. Márcia, a madrasta, disse que nem estava no WC. Não assume que ajudou a esconder o corpo. Sandro confirma, mas iliba a mulher da morte. Levaram o cadáver da menina no banco de trás da sua Renault Scenic verde e esconderam-no com as giestas.