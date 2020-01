Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Avião ucraniano com 170 pessoas a bordo cai no Irão. Não há sobreviventes Acidente aconteceu pouco depois de ter descolado do aeroporto Imam Khomeini, em Teerão, a capital iraniana





Avião ucraniano com 170 pessoas a bordo cai no Irão. Não há sobreviventes