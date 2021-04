Bancos perdem mais de 1.000 trabalhadores e 200 balcões no último ano

Os bancos portugueses têm vindo a "encolher" a sua estrutura, nomeadamente através da redução do número de trabalhadores e do fecho de balcões. E o último ano não foi exceção. De acordo com dados da Associação Portuguesa de Bancos (APB), o setor perdeu mais de mil colaboradores e encerrou 200 agências neste período.





"Em 2020, os bancos deram continuidade ao seu processo de reestruturação, uma tendência que se tem verificado nos últimos anos e que resulta da necessidade de melhoria da eficiência operacional e da adaptação dos modelos de negócio às novas necessidades dos clientes", refere a APB num comunicado.

Os números constam da síntese de indicadores do setor bancário referente a 2020 divulgada esta quinta-feira, 8 de abril, pela associação liderada por Fernando Faria de Oliveira.De acordo com a APB, a banca nacional terminou o ano passado com 40.475 trabalhadores, um número que compara com 41.673 em 2019. Ou seja, saíram 1.198 pessoas ao longo deste período.Quanto ao número de balcões, o setor passou de ter 4.028 no final de 2019 para 3.826 no final do ano passado. Esta evolução traduz uma descida de 202 agências na banca nacional.Esta redução registou-se num período de quebra de resultados para a banca, devido ao impacto da pandemia de covid-19. O resultado líquido recuou 77% em termos homólogos, para os 435 milhões de euros, mostram os dados.Um desempenho explicado pelo reforço expressivo das imparidades, que totalizaram 2,9 mil milhões de euros, o que representa mais 74% que o valor registado em 2019.Por outro lado, o setor conseguiu reforçar os rácios de capital. O CET1 aumentou para 15,4%, enquanto o rácio de solvabilidade subiu para 18,1%, "o que lhes permitiu continuar dar uma resposta eficaz às necessidades de financiamento da economia", refere a APB.Quanto ao crédito às empresas, registou-se um aumentou de mais de 10%. Já aos particulares subiu 1,6%, em termos homólogos. Os depósitos registaram um aumento de quase 5% face ao ano anterior, para os 279,8 mil milhões de euros.