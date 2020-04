Bolsonaro compete com Trump para ser "o pior criminoso do planeta"

Noam Chomsky, linguista americano, comparou Jair Bolsonaro a Donald Trump e afirmou, esta quinta-feira, que os dois presidentes estão ao competir para ver "quem pode ser ser o pior criminoso do planeta".

De acordo com o jornal brasileiro Folha de S. Paulo, as declarações do linguista surgiram durante uma entrevista ao programa "Democracry Now!", em que Chomsky falou sobre as decisões de Trump enquanto presidente dos EUA, o país mais afectado, atualmente, pela pandemia do novo coronavírus.

Considerado fundador da linguística moderna, Chomsky é professor emérito do Massachusetts Institute os Technology e professor na Universidade do Arizona.

"Enquanto Trump nos encaminha para a destruição, recebe alguma ajuda burra na parte sul do hemisfério", começou por dizer o professor americano, acrescentando que há "outro louco, Jair Bolsonaro, que está a tentar competir com Trump para ver quem pode ser o pior criminoso do planeta".

Na mesma entrevista, Chomsky voltou a criticar o presidente do Brasil, lembrando as diversas vezes em que Bolsonaro foi falado por estar a desvalorizar a pandemia de Covid-19 que já matou mais de 141 mil pessoas em todo o Mundo.